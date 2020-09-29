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Espreso.tvЭкономикаДепутаты предлагают направить 5 млрд грн Укрнафты и Нафтогаза на создание государственной авиакомпании

Депутаты предлагают направить 5 млрд грн Укрнафты и Нафтогаза на создание государственной авиакомпании


фото: reuters
Депутаты "Слуги народа" предлагают направить 5 млрд грн Укрнафты и Нафтогаза на создание государственной авиакомпании согласно инициативе президента Украины Владимира Зеленского

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, обновленный законопроект №4119 авторства народных депутатов фракции большинства "Слуга народа" о взаимозачете между "Укрнафтой", НАК "Нафтогаз Украины" и бюджетом предусматривает избыток доходов в 10,3 млрд грн, почти половина из которых - 5 млрд грн - предполагается направить на создание государственной авиакомпании согласно инициативе Зеленского.

"Избыток в 10,3 грн будет направлен на финансирование мероприятий государственной поддержки инфраструктурных проектов по обновлению подвижного состава для перевозки пассажиров и модернизации железнодорожной инфраструктуры для развития пассажирских перевозок (1,3 млрд грн), осуществление мероприятий по созданию, развитию и обеспечению деятельности национального авиаперевозчика (5 млрд грн), восстановление мостов на автомобильных дорогах общего пользования (4 млрд грн)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что бюджетный комитет рекомендует включить его в повестку дня сессии и принять сразу за основу и в целом, хотя Минфин выражает сомнения в возможностях "Укрнафты" профинансировать предусмотренные законопроектом доходы.

В издании напомнили, что Зеленский в конце апреля 2020 года заявил об инициативе создать государственную авиакомпанию, флот которой будет сформирован из самолетов производства государственного предприятия "Антонов".

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль в июне 2020-го сообщил, что правительство уже разработало концепцию будущего государственного украинского авиаперевозчика.

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