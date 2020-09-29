Деньги на энергоэффективность, долги по "зеленым" тарифам и угольную отрасль: Минэнерго подало предложения в госбюджет-2021

29 сентября, 2020, 15:31

Министерство энергетики представило народным депутатам предложения в проект государственного бюджета на 2021 год о выделении средств на энергоэффективность, выплату долгов по "зеленым" тарифам и угольную отрасль

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Согласно сообщению, и.о. министра энергетики Ольга Буславец представила народным депутатам из профильного комитета Верховной Рады потребности в средствах госбюджета на 2021 год.

"Средства предлагают предусмотреть на энергоэффективность, модернизацию угольных шахт, защиту средств для вывода из эксплуатации атомных энергоблоков, погашение задолженности по ЕСВ для угледобывающих предприятий, расчеты по "зеленому" тарифу и погашения задолженности на оптовом рынке электроэнергии", - говорится в сообщении.

В частности, Минэнерго предлагает предусмотреть средства для уплаты части взноса Украины в Фонд Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности окружающей среды. При этом отмечается, что весь взнос составляет 10 млн евро. Выплаты планируют делать в течение 5 лет равными частями.

"Поэтому в следующем году должно быть предусмотрено 2 млн евро (69,5 млн грн)", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, Минэнерго просит предусмотреть 11,5 млрд грн на выплаты задолженности по "зеленым" тарифам.

"Для государственных угледобывающих предприятий предлагается выделить 1,4 млрд грн на погашение задолженности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование, которая накапливалась с 2014 года", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, Минэнерго предлагает предусмотреть на модернизацию шахт 2 млрд грн.

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