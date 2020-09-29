ЦИК отменила снятие действующего мэра Умани Цебрия с местных выборов
Об этом передает ЦИК .
"Субъект обращения просил, в частности, признать противоправной бездеятельность Уманской городской территориальной избирательной комиссии по несообщению о выявленных недостатках в представленных в эту избирательную комиссию документах для регистрации кандидатом на должность Уманского городского головы Цебрия А.В., выдвинутого указанной местной организацией политической партии. А также - в связи с этим отменить постановление указанной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата на должность Уманского городского головы Цебрия А.В.", - сообщает пресс-служба ЦИК.
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По итогам рассмотрения жалобы, а также объяснений членов Уманского городской ТИК, ЦИК определила, что теризбирком опроверг утверждение о бездеятельности.
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Кроме того, Уманская городская ТИК обязуется до 21:00 30 сентября 2020 года повторно рассмотреть документы, представленные для регистрации Цебрия в соответствии с требованиями Избирательного кодекса Украины и с учетом постановления ЦИК и безотлагательно проинформировать ЦИК о принятом решении.
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- Напомним, 28 сентября в Киеве прошла акция протеста под ЦИК в поддержку мэра Умани Александра Цебрия. К акции присоединились городские головы 4 облцентров: Житомира, Николаева, Черновцов, Кропивницкого.
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