Будем обращаться в суд, - Княжицкий об отказе регистрировать список "ЕС" на местных выборах в Кременчуге

29 сентября, 2020, 22:52

"Европейская Солидарность" обратится в ЦИК из-за отказа регистрировать список партии на местных выборах в Кременчуге

Об этом в эфире канала "Прямой" сказал народный депутат Николай Княжицкий.

"Сегодня было заседание территориальной избирательной комиссии в городе Кременчуг, которая отказала в регистрации списка партии "Европейская Солидарность" в городской совет. Отказала абсолютно незаконно, по совершенно вымышленным аргументам. Несколько человек перед регистрацией списка написали заявления об отказе баллотироваться. Это не является основанием для отказа не регистрировать список. И, несмотря на это, комиссия за это проголосовала. Очевидно, происходит это под давлением мафии, которая правит Кременчугом на протяжении уже многих лет. Потому что большинство политических сил здесь находится под такой, как говорят, фиолетовой властью, абсолютно коррумпированной, против которой ведется множество расследований, которая фактически оккупировала этот большой украинский город и не дает ему развиваться. Обновленная "Европейская Солидарность", безусловно, обратится в суд и суд выиграет. И те люди, которые не дают провести нормальные выборы, и те люди, которые представили себя здесь "Лукашенко", очевидно, должны быть наказаны и будут наказаны. Фамилии всех этих людей мы назовем. Поэтому что это злостные нарушители избирательного законодательства", - отметил он.

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Его спросили, отреагировали ли центральные избирательные органы на это событие.

"Это только что произошло. Очевидно, мы будем подавать в суд и будем обращаться в Центральную избирательную комиссию за разъяснениями. Но, вы понимаете, в соответствии с законом, к сожалению, разъяснения Центральной избирательной комиссии надо ждать 10 дней, а сегодня последний день регистрации", - пояснил политик.

Княжицкий также отметил, что партия будет обращаться в ЦИК, однако в соответствии с законом разъяснения ЦИК надо ждать в течение 10 дней.

"Поэтому процедура такова, что в ближайшие два дня должен состояться суд, еще два дня дается на апелляцию, и мы будем подавать в суд. И будем придавать огласке ситуацию, когда мафия в Кременчуге создала сети подкупа избирателей - об этом говорит весь город. которая узурпировала здесь власть, которая подкупила другие партии, везде позасовывала людей и надеялась, что с "Европейской Солидарностью" удастся. На этот раз это не пройдет. Я убежден, что "Европейская Солидарность" не просто выиграет этот суд, а выигрывает в Кременчуге и выбросит эту мафию", - подчеркнул Княжицкий.