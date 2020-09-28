Исполнение гимна в школах Киева: ОАСК открыл производство по иску к Киевсовету
Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.
"Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску Киевского городского совета о признании противоправным частично решения №433 / 9512 от 30.07.2020 года "Об обязательном исполнения Государственного Гимна Украины в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности" , - говорится в сообщении.
В частности, истец просит отменить п.1.2. указанного решения, которым рекомендовано исполнения Государственного Гимна Украины в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности в начале каждого дня с участием учеников и учителей.
Отмечается, что суд принял к рассмотрению дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание по делу на 6 ноября 2020 года.
- Напомним, Киевский городской совет принял решение об исполнении гимна Украины в столичных школах перед началом обучения. Впоследствии, в Киевском городском совете заявили, что рекомендовали, а не обязывали столичные школы начинать день с гимна Украины.
- 7 сентября в ОАСК сообщили, что к горсовету Киева подали иск с просьбой пересмотреть решение относительно решения ежедневного исполнения гимна Украины во всех школах столицы.
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