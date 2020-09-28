 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИсполнение гимна в школах Киева: ОАСК открыл производство по иску к Киевсовету

Исполнение гимна в школах Киева: ОАСК открыл производство по иску к Киевсовету


фото: patrioty.org.ua
Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску к Киевскому городскому совету о признании противоправным решения об обязательном ежедневном исполнении гимна в школах столицы

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску Киевского городского совета о признании противоправным частично решения №433 / 9512 от 30.07.2020 года "Об обязательном исполнения Государственного Гимна Украины в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности" , - говорится в сообщении.

В частности, истец просит отменить п.1.2. указанного решения, которым рекомендовано исполнения Государственного Гимна Украины в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности в начале каждого дня с участием учеников и учителей.

Отмечается, что суд принял к рассмотрению дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание по делу на 6 ноября 2020 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

28 сентября, 2020 понедельник

27 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать