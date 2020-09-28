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Espreso.tvОбществоИностранцам с 28 сентября разрешен въезд в Украину, - пограничники

Иностранцам с 28 сентября разрешен въезд в Украину, - пограничники


фото: reuters
Норма в постановлении Кабинета Министров о запрете въезда иностранцев на территорию Украины прекратила свое действие, и с понедельника иностранным гражданам разрешен въезд в Украину

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает Интерфакс-Украина .

"Постановление, в которой также были прописаны ограничения въезда иностранцев, продолжает действовать. Это постановление правительства № 641. В то же время там была четко прописан запрет въезда иностранцев на территорию нашей страны с 28 августа 00:00 28 сентября. Фактически этой ночи эта норма о запрете въезда иностранцам в нашу страну прекратила свое действие. Отныне иностранцам въезд в нашу страну не запрещен ", - сказал Демченко.

Спикер подчеркнул, что пограничники руководствуются нормами законодательства, регламентирующего пересечение государственной границы Украины, а именно законом "О пограничном контроле", постановлением правительства о выезде и въезде иностранцев в Украину.

По словам Демченко, отдельных требований к иностранцам по самоизоляции или страхового полиса при въезде в Украину пока нет.

"Эта норма прекратила свое действие, поэтому каких-то отдельных моментов, которые определил бы правительство в отношении иностранцев при въезде в Украину на период карантина, пока нет", - пояснил он.

  • Напомним, что с 00:00 28 августа до 00:00 28 сентября текущего года правительство запретило въезд в страну иностранцам, определив перечень лиц, на которых этот запрет не распространяется.
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