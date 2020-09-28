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Espreso.tvОбществоВызов на допрос в ГБР - попытка власти заставить нас молчать о срыве спецоперации по захвату "вагнеровцев", - Бутусов

Вызов на допрос в ГБР - попытка власти заставить нас молчать о срыве спецоперации по захвату "вагнеровцев", - Бутусов

Вызов журналистов на допрос в Государственное бюро расследований по вопросу срыва спецоперации по захвату "вагнеровцев" в Беларуси - попытка власти заставить их молчать

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Большом эфире Василия Зимы на телеканале Еспресо отметил, что есть 2 причины вызова на допрос в ГБР.

"Первое: существует действительно большая сейчас проблема у власти, потому что провал операции сейчас известен не только с моих слов, но и известен по документам, которые обнародованы: это материалы уголовного дела. Там есть даже билеты, которые спецслужбы купили для русских террористов на этот самолет ", - заявил Бутусов

Журналист добавил, что СБУ в суде опровергла заявление президента Украины Владимира Зеленского, что никакой спецоперации Украина не проводила:

"Более того, в суде Служба безопасности была вынуждена признать, что спецоперация фактически проводилась. То есть, все заявления президента Зеленского, или Офиса Ермака, что операции не было - в суде Службой безопасности было доказано, что это ложь. Лживые заявления опровергнуты фактами ".

Юрий Бутусов добавил: "Теперь идет политическая ответственность. Депутаты требуют следственной комиссии. И в дальнейшем, при таких фактах и заявлениях, молчать для правоохранительных органов - это позор, дискредитация и политическое самоубийство. То есть саморазоблачения".

Главред Цензор.НЕТ отметил, что "вторая причина: они (ред. Действующая власть) пытаются заставить меньше говорить тех, кто является первоисточником информации о спецоперации, чтобы поменьше было огласки в СМИ".

 

 

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