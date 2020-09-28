Война в Нагорном Карабахе США призвали "внешние стороны" не вмешиваться
Об этом говорится в заявлении, которое обнародовано пресс-службой ведомства .
Заместитель государственного секретаря Стивен Биган позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министру иностранных дел Армении Зохраб Мнацакяну и "настоятельно призвал обе стороны немедленно прекратить бои".
В Госдепе США подчеркнули, что власти обеих сторон конфликта следует «использовать прямые каналы связи, чтобы избежать дальнейшей эскалации».
"США считают, что участие в эскалации конфликта со стороны внешних сторон было бы крайне бесполезным и только усилила бы региональную напряженность", - говорится в заявлении.
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