Война в Нагорном Карабахе США призвали "внешние стороны" не вмешиваться

28 сентября, 2020, 07:19

Государственный департамент США осудил возобновление боевых действий между Арменией и Азербайджаном

Об этом говорится в заявлении, которое обнародовано пресс-службой ведомства .

Заместитель государственного секретаря Стивен Биган позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министру иностранных дел Армении Зохраб Мнацакяну и "настоятельно призвал обе стороны немедленно прекратить бои".

В Госдепе США подчеркнули, что власти обеих сторон конфликта следует «использовать прямые каналы связи, чтобы избежать дальнейшей эскалации».

"США считают, что участие в эскалации конфликта со стороны внешних сторон было бы крайне бесполезным и только усилила бы региональную напряженность", - говорится в заявлении.

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