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Espreso.tvОбществоВойна в Карабахе: в ООН требуют допустить миссию ОБСЕ

Война в Карабахе: в ООН требуют допустить миссию ОБСЕ


фото: objectiv.tv
Организация Объединенных Наций призывает к допуску в зону конфликта в Нагорном Карабахе мониторинговой миссии ОБСЕ

Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга, передает РБК-Украина.

Посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что Турция якобы перебросила около 4 тыс. боевиков в зону боевых действий.

"Они уже участвуют на той стороне... Их готовят в лагерях боевиков и перебрасывают туда", - заявил Тоганян.

Представитель ООН ответил, что нельзя проверить это.

"У нас нет информации о достоверности этих и многих других заявлений. У нас нет средств, чтобы это проверить", - заявил он.

Дюжаррик также отметил, что один из важных шагов заключается в том, чтобы вернуть наблюдателей ОБСЕ "на землю".

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