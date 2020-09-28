Война в Карабахе: в ООН требуют допустить миссию ОБСЕ
Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга, передает РБК-Украина.
Посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что Турция якобы перебросила около 4 тыс. боевиков в зону боевых действий.
"Они уже участвуют на той стороне... Их готовят в лагерях боевиков и перебрасывают туда", - заявил Тоганян.
Представитель ООН ответил, что нельзя проверить это.
"У нас нет информации о достоверности этих и многих других заявлений. У нас нет средств, чтобы это проверить", - заявил он.
Дюжаррик также отметил, что один из важных шагов заключается в том, чтобы вернуть наблюдателей ОБСЕ "на землю".
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