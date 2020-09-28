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Espreso.tvМирВойна в Карабахе: Азербайджан заявил о гибели еще одного мирного жителя во время обстрелов

Война в Карабахе: Азербайджан заявил о гибели еще одного мирного жителя во время обстрелов

Во время артиллерийских обстрелов в Азербайджане жертвой стал еще один мирный житель, трое получили ранения

Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского правоохранительного органа.

Отмечается, что в результате обстрела районов Азербайджана был убит житель Тартарского района.

Сообщается, что он умер от осколков, которые упали возле административного здания районного суда на проспекте Гейдара Алиева в Тертер.

Местная прокуратура возбудила уголовные дела.

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