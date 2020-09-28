Война в Карабахе: Азербайджан заявил о гибели еще одного мирного жителя во время обстрелов
28 сентября, 2020, 21:04
Во время артиллерийских обстрелов в Азербайджане жертвой стал еще один мирный житель, трое получили ранения
Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского правоохранительного органа.
Отмечается, что в результате обстрела районов Азербайджана был убит житель Тартарского района.
Сообщается, что он умер от осколков, которые упали возле административного здания районного суда на проспекте Гейдара Алиева в Тертер.
Местная прокуратура возбудила уголовные дела.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье, 27 сентября 2020 года, сообщил о решении своего правительства относительно введения в стране военного положения.
- Утра 27 сентября между Азербайджаном и Арменией впервые за последние четыре с половиной года возобновились полномасштабные боевые действия - с привлечением артиллерии и боевой авиации.
- Баку называет свои действия операцией контрнаступательного характера "по всему фронту".
- Бои в Нагорном Карабахе продолжились в ночь с 27 на 28 сентябр: в непризнанной НКР сообщили о потере 15 военных.
- 28 сентября в Азербайджане объявили частичную мобилизацию в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе.
- Афганистан поддержал Азербайджан в карабахском конфликте.
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