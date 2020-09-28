Война в Карабахе: Армения ограничила выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет

28 сентября, 2020, 21:42

В Армении запретили выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет без разрешения военных комиссариатов

Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

"Согласно решению, принятому правительством Армении 27 сентября 2020 года, объявлен призыв лиц до 55 лет. Лицам мужского пола в возрасте от 18 до 55 лет разрешается покинуть пределы страны только с письменного разрешения территориальных военных комиссариатов", - пояснили в Комитете.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье, 27 сентября 2020 года, сообщил о решении своего правительства относительно введения в стране военного положения.

Утра 27 сентября между Азербайджаном и Арменией впервые за последние четыре с половиной года возобновились полномасштабные боевые действия - с привлечением артиллерии и боевой авиации.

Баку называет свои действия операцией контрнаступательного характера "по всему фронту".

Бои в Нагорном Карабахе продолжились в ночь с 27 на 28 сентября: в непризнанной НКР сообщили о потерях 15 военных.

28 сентября в Азербайджане объявили частичную мобилизацию в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе.