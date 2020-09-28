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Espreso.tvОбществоВойна в Карабахе: Армения ограничила выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет

Война в Карабахе: Армения ограничила выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет

В Армении запретили выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет без разрешения военных комиссариатов

Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

"Согласно решению, принятому правительством Армении 27 сентября 2020 года, объявлен призыв лиц до 55 лет. Лицам мужского пола в возрасте от 18 до 55 лет разрешается покинуть пределы страны только с письменного разрешения территориальных военных комиссариатов", - пояснили в Комитете.

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