Власть теряет рейтинг, поэтому готовит масштабные фальсификации на местных выборах, - Герасимов

28 сентября, 2020, 16:14

У Зеленского готовятся к масштабным фальсификациям на местных выборах 25 октября

Об этом во время Согласительного совета заявил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов, пишет пресс-служба партии "ЕС".

Он отметил, что власть ожидает проигрышного для себя результата, поэтому старается не допустить сильных оппозиционных кандидатов.

"Власть Зеленского уже не скрывает, что готовится к масштабным фальсификациям на местных выборах 25 октября. Причина очень простая - так называемая правящая партия стремительно теряет рейтинг, в то время как команда "Европейской Солидарности" увеличивает поддержку граждан", - констатирует Герасимов.

"Очевидно, такой расклад сил пугает Зеленского, который решил воспользоваться методами Лукашенко: отменять выборы, как на Донбассе, не допускать к регистрации оппозиционных кандидатов и целые партии, а на их место регистрировать "клонов", в частности как в Умани. Мы обращаемся к ЦИК с просьбой, что если человек изменил свою фамилию, менее чем за полгода до выборов, то в бюллетене должна указываться не только новая фамилия, но и старая", - отметил Герасимов.

"Также используют банальное административное давление на кандидатов. В Сумах нашего кандидата, легендарного полковника Валерия Исмаилова власть Зеленского попыталась незаконно уволить с должности на следующий день после его представления в команде "Европейской Солидарности", - напомнил Артур Герасимов.

"Для искажения результатов выборов на местах в ход пошли продажи мест в комиссиях. К большому сожалению, соучастниками фальсификации выборов стали определенные парламентские партии, по информации СМИ продающие команде Зеленского свои квоты. Посмотрите, что происходит на Волыни, в Черкассах и области, посмотрите на заявления мэра Днепра Филатова", - обращает внимание сопредседатель "Европейской Солидарности".

"Мы призываем неравнодушных граждан, которым важно защитить свой выбор, стать наблюдателями на выборах от "Европейской Солидарности", - отметил Артур Герасимов.