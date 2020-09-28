В Украине создают первую белорусскую онлайн-школу, ее выпускники получат документ равносильный с украинским аттестатом
Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода .
Анастасия Шпаковская уехала из Беларуси со своими детьми из-за давления властей. Вместе с другими семьями она столкнулась с проблемой обучения. Так и возникла идея создать дистанционную белорусскую школу.
По ее словам, в учебном заведении дети будут изучать белорусский язык, литературу и историю, а также английский язык и IT-технологии.
"На сегодня мы уже имеем полную договоренность о легализации этого проекта. Мы можем пообещать всем выпускникам нашей школы, что они получат государственный сертификат", - сказала Шпаковская.
Сейчас в школе уже есть преподаватели, продолжается набор учеников. Сама Шпаковская призвала родителей потенциальных учеников связаться с нею, чтобы обучение можно было организовать быстрее.
Сопредседатель Движения солидарности "Разом" Елена Толстой также добавила, что стоит думать и о следующем уровне обучения и создать в Украине белорусский университет.
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