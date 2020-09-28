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Espreso.tvОбществоВ Румынии мэром выбрали человека, который умер за 10 дней до выборов от COVID-19

В Румынии мэром выбрали человека, который умер за 10 дней до выборов от COVID-19


фото: reuters
Мэром города Девеселу третий раз выбрали Иона Алимана, но он умер за 10 дней до выборов от осложнений коронавируса

Об этом сообщает румынская "Радио Свобода" .

Социал-демократическая партия, которую представлял действующий мэр, призвала голосовать за своего кандидата, чтобы позже провести перевыборы. Если бы до объявления результатов они признали, что кандидат умер, то у партии не было бы шансов получить кресло мэра.

У Алимана было двое соперников на нынешних выборах, ни у одного из них не было шанса против действующего мэра. Всего из 1 600 избирателей, 1 020 отдали голос за Алимана.

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