В мексиканском баре нападавшие убили 11 человек
28 сентября, 2020, 07:37
В результате стрельбы в баре в Мексике погибли 11 человек, еще один ранен
Об этом сообщает Синьхуа.
Стрельба произошла в баре города Хараль дель Прогресо в штате Гуанахуато. Нападавшие прибыли в бар в нескольких автомобилях и открыли огонь по посетителям и персоналу.
По данным СМИ, в штате Гуанахуато зарегистрировано больше убийств, чем в любом другом мексиканском регионе, где есть организованная преступность.
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