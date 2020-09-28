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Espreso.tvМирВ мексиканском баре нападавшие убили 11 человек

В мексиканском баре нападавшие убили 11 человек

В результате стрельбы в баре в Мексике погибли 11 человек, еще один ранен

Об этом сообщает Синьхуа.

Стрельба произошла в баре города Хараль дель Прогресо в штате Гуанахуато. Нападавшие прибыли в бар в нескольких автомобилях и открыли огонь по посетителям и персоналу.

По данным СМИ, в штате Гуанахуато зарегистрировано больше убийств, чем в любом другом мексиканском регионе, где есть организованная преступность.

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