В Киеве за сутки коронавирус обнаружили в 328 жителей, - Кличко

28 сентября, 2020, 12:52

27 сентября в Киеве от осложнений, связанных с COVID-19, умерло 8 человек. На аппаратах ИВЛ находится 22 больных. Кислородную поддержку в целом получает 350 пациентов

Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Друзья! За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 328 больных коронавирусом. 8 случаев - летальных. Всего за период пандемии, от вируса умерли 369 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 22 143", - рассказал мэр.

заболели:

164 женщины в возрасте от 18 до 87 лет

128 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет

21 девочка от 1 до 17 лет и 15 мальчиков от двух до 17 лет.

Заболели также 9 медиков.

"В больницы столицы госпитализировали 43 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 23 человека. Всего коронавирус преодолели 6505 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 66, Оболонском - 52, Деснянском и Днепровском районах - по 39 случаев ", - добавил Кличко.

Не уменьшается количество больных COVID-19, которые нуждаются в госпитализации. Сегодня в стационарах медучреждений лечатся 1150 больных коронавирус. Из них 22 ребенка.

258 пациентов - в тяжелом состоянии. 350 получают кислородную поддержку. 22 больных - под аппаратами ИВЛ.