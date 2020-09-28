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Espreso.tvОбществоВ Киеве приостановлено движение на участке "зеленой" ветки метро, вероятно, из-за попадания человека под поезд, - метрополитен

В Киеве приостановлено движение на участке "зеленой" ветки метро, вероятно, из-за попадания человека под поезд, - метрополитен

По предварительной информации, зацепер попал под поезд на "зеленой" ветке метро

Об этом сообщает пресс-служба метро.

Поезда курсируют от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Славутич" до станции "Красный хутор".

"По предварительной информации, зацепер попал под поезд. На месте работает аварийная бригада, медики и правоохранители", - говорится в сообщении.

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