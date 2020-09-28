В Киеве приостановлено движение на участке "зеленой" ветки метро, вероятно, из-за попадания человека под поезд, - метрополитен
28 сентября, 2020, 21:25
По предварительной информации, зацепер попал под поезд на "зеленой" ветке метро
Об этом сообщает пресс-служба метро.
Поезда курсируют от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Славутич" до станции "Красный хутор".
"По предварительной информации, зацепер попал под поезд. На месте работает аварийная бригада, медики и правоохранители", - говорится в сообщении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры