В Киеве приостановлено движение на участке "зеленой" ветки метро, вероятно, из-за попадания человека под поезд, - метрополитен

28 сентября, 2020, 21:25

По предварительной информации, зацепер попал под поезд на "зеленой" ветке метро

Об этом сообщает пресс-служба метро.

Поезда курсируют от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Славутич" до станции "Красный хутор".

"По предварительной информации, зацепер попал под поезд. На месте работает аварийная бригада, медики и правоохранители", - говорится в сообщении.