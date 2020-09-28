В Киеве презентовали фильм о деле нацгвардейца Маркива, заключенного в Италии

28 сентября, 2020, 23:02

В Музее Майдана представителям СМИ показали часть фильма "Не в том месте, не в то время", рассказывающего о непричастности нацгвардейца Виталия Маркива к гибели фотокорреспондента Андреа Роккелли и российского правозащитника Андрея Миронова в мае 2014 года на Донбассе

Показ состоялся за день до начала первого судебного заседания в апелляционном суде в Милане, предназначенное 29 сентября, сообщает Укринформ.

Как рассказала Ольга Токарюк, соавтор фильма, идея снять его зародилась после того, как суд Павии вынес приговор Маркиву в июле 2019 года. С ней связался итальянский журналист, известный военный корреспондент Кристиано Тинацци, который имеет опыт работы и на востоке Украины и во многих других зонах конфликтов, и предложил сделать свое расследование.

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"Таким составом мы работаем над этим фильмом уже больше года. И это - предварительные промежуточные результаты нашей работы. Это 34 минуты, краткая техническая версия фильма. В ней - результаты наших испытаний, которые мы провели и на горе Карачун, на месте, где располагалась Национальная гвардия Украины и где был Виталий Маркив 24 мая 2014 года. Мы побывали у железнодорожного переезда под Славянском в районе села Андреевка, где во рву вдоль дороги прятались от обстрела и погибли под минометным обстрелом Энди Роккелли и Андрей Миронов. Результаты этих испытаний, исследований на месте происшествия, испытаний оружия, которые провели на полигоне, прокомментировали независимые итальянские эксперты, которые не имеют никакого интереса в этом деле", - сказала Токарюк.

Она подчеркнула, что авторы фильма не искали какого-то одного результата расследования.

"Мы не шли к какой-то заранее определенной цели. Когда мы начинали работать над этим фильмом, мы не знали, куда нас приведет это расследование, мы были открыты для любого финала. То есть мы не говорим только об освобождении Виталия Маркива, мы говорим о том, чтобы установить справедливость", - отметила Токарюк.

В то же время она уточнила, что именно эту часть адвокат Маркива просит приобщить к доказательствам.

Также Токарюк отметила, что полная версия фильма должна выйти позже, авторы надеются закончить работу над ним в конце осени, тогда и состоятся публичные показы.

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