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Espreso.tvОбществоУкраина впервые выдвинула кандидата на пост генсека ОЧЭС, им стал заместитель Кулебы

Украина впервые выдвинула кандидата на пост генсека ОЧЭС, им стал заместитель Кулебы


фото: ukrinform
Украина впервые за историю существования Организации Черноморского экономического сотрудничества выдвинула кандидата на пост генерального секретаря - им стал заместитель главы МИД Василий Боднар

Об этом Боднар сообщил в интервью Укринформу.

"Украина - одно из ключевых государств Черноморья, но во главе ОЧЭС нашего представителя никогда не было, и сейчас мы заявляем о своих амбициях. Это соответствует нашим национальным интересам и будет служить интересам региона", - сказал Боднар.

По его словам, ОЧЭС возглавляли русские, грузины, молдаване и греки.

"Мы стремимся способствовать конструктивным изменениям в регионе, в частности в экономическом плане, что особенно актуально в условиях пандемии коронавируса... Сейчас важно сконцентрироваться именно на реализации экономических проектов, что будет способствовать снижению градуса напряженности и позволит выстроить взаимодействие между странами", - отметил замминистра.

Кандидат от Украины очертил ключевые направления своей работы в случае его избрания. Среди них - восстановление бизнес-активности на основе ОЧЭС, помощь бизнесу в регионе, создание новых цифровых площадок вроде электронной коммерции и проекты в сфере альтернативной энергетики и использования водорода, "голубая экономика" и туризм.

Ожидается, что голосование по кандидатуре нового генсека состоится в декабре текущего года. На должность генсека ОЧЭС, кроме Украины, своих кандидатов выдвинули Румыния, Греция и Россия.

  • Организация черноморского экономического сотрудничества является первым крупным интеграционным объединением в Черноморском регионе, которое соединило государства, развивающиеся ориентируясь на принципиально различные экономические и политические модели.
  • В состав Организации входит 12 стран: Азербайджан, Албания, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдова, Россия, Румыния, Сербия (с апреля 2004 года), Турция и Украина. Происходит процесс присоединения к ОЧЭС Северной Македонии.

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