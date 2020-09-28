Трамп требует от Байдена сдать тест на наркотики

28 сентября, 2020, 09:52

Дональд Трамп потребовал от своего конкурента на президентских выборах в США Джо Байдена сдать тест на наркотики

Об этом президент США написал на своей странице в Twitter.

"Я буду настойчиво требовать от сонного Джо Байдена сдать тест на наркотики до или после дебатов во вторник вечером. Конечно, я также соглашусь сдать тест. Его дискуссионные выступления, мягко говоря, установили рекорд неуравновешенности. Только наркотики могли вызвать это несоответствие?" , - написал Трамп.

Отметим, что первые дебаты между Трампом и Байденом пройдут во вторник, 29 сентября, в университете Кейс Вестерн Резерв в Кливленде.

Второй раунд запланирован на 15 октября в Майами, штат Флорида; а третий - на 22 октября в Нэшвилле, штат Теннесси.

I will be strongly demanding a Drug Test of Sleepy Joe Biden prior to, or after, the Debate on Tuesday night. Naturally, I will agree to take one also. His Debate performances have been record setting UNEVEN, to put it mildly. Only drugs could have caused this discrepancy ??? - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2020

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