 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирТрамп требует от Байдена сдать тест на наркотики

Трамп требует от Байдена сдать тест на наркотики

Дональд Трамп потребовал от своего конкурента на президентских выборах в США Джо Байдена сдать тест на наркотики

Об этом президент США написал на своей странице в Twitter.

"Я буду настойчиво требовать от сонного Джо Байдена сдать тест на наркотики до или после дебатов во вторник вечером. Конечно, я также соглашусь сдать тест. Его дискуссионные выступления, мягко говоря, установили рекорд неуравновешенности. Только наркотики могли вызвать это несоответствие?" , - написал Трамп.

Отметим, что первые дебаты между Трампом и Байденом пройдут во вторник, 29 сентября, в университете Кейс Вестерн Резерв в Кливленде.

Второй раунд запланирован на 15 октября в Майами, штат Флорида; а третий - на 22 октября в Нэшвилле, штат Теннесси.

Читайте также: New York Times обвинила Трампа в систематической неуплате налогов, тот все отрицает

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 сентября, 2020 понедельник

27 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

28 сентября, 2020 понедельник

27 сентября, 2020 воскресенье

26 сентября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать