Трамп требует от Байдена сдать тест на наркотики
Об этом президент США написал на своей странице в Twitter.
"Я буду настойчиво требовать от сонного Джо Байдена сдать тест на наркотики до или после дебатов во вторник вечером. Конечно, я также соглашусь сдать тест. Его дискуссионные выступления, мягко говоря, установили рекорд неуравновешенности. Только наркотики могли вызвать это несоответствие?" , - написал Трамп.
Отметим, что первые дебаты между Трампом и Байденом пройдут во вторник, 29 сентября, в университете Кейс Вестерн Резерв в Кливленде.
Второй раунд запланирован на 15 октября в Майами, штат Флорида; а третий - на 22 октября в Нэшвилле, штат Теннесси.
I will be strongly demanding a Drug Test of Sleepy Joe Biden prior to, or after, the Debate on Tuesday night. Naturally, I will agree to take one also. His Debate performances have been record setting UNEVEN, to put it mildly. Only drugs could have caused this discrepancy ???- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2020
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