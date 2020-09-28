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Espreso.tvОбществоТеррористы "ДНР" назвали украинскую военную разведку и СБУ "экстремистскими организациями" и "запретили" их деятельность

Террористы "ДНР" назвали украинскую военную разведку и СБУ "экстремистскими организациями" и "запретили" их деятельность

Деятельность СБУ и Главного управления разведки Минобороны оккупанты в "ДНР" назвали "экстремистской"

Об этом сообщают СМИ террористов.

Такое решение принял "Верховный суд" террористов.

"Деятельность СБУ и ГУР МОУ на территории "ДНР" признана экстремистской", - говорится в сообщении.

По словам оккупантов, деятельность украинских военных и спецслужб в ОРДО "запрещена".

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