Террористы "ДНР" назвали украинскую военную разведку и СБУ "экстремистскими организациями" и "запретили" их деятельность
28 сентября, 2020, 16:53
Деятельность СБУ и Главного управления разведки Минобороны оккупанты в "ДНР" назвали "экстремистской"
Об этом сообщают СМИ террористов.
Такое решение принял "Верховный суд" террористов.
"Деятельность СБУ и ГУР МОУ на территории "ДНР" признана экстремистской", - говорится в сообщении.
По словам оккупантов, деятельность украинских военных и спецслужб в ОРДО "запрещена".
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