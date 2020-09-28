Террористы "ДНР" назвали украинскую военную разведку и СБУ "экстремистскими организациями" и "запретили" их деятельность

28 сентября, 2020, 16:53

Деятельность СБУ и Главного управления разведки Минобороны оккупанты в "ДНР" назвали "экстремистской"

Об этом сообщают СМИ террористов.

Такое решение принял "Верховный суд" террористов.

"Деятельность СБУ и ГУР МОУ на территории "ДНР" признана экстремистской", - говорится в сообщении.

По словам оккупантов, деятельность украинских военных и спецслужб в ОРДО "запрещена".