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Espreso.tvОбществоСиноптик Наталья Диденко назвала области, в которых 29 сентября вероятны ливни и грозы

Синоптик Наталья Диденко назвала области, в которых 29 сентября вероятны ливни и грозы

29 сентября температура воздуха в Украине прогреется до +18°C...+28°C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

"29-го сентября на Западе, в Винницкой области, в Одесской области возможны сильные ливни, грозы", - отметила синоптик.

Осадки доберутся, но в меньшей степени, до большинстве центральных областей, южной части, кроме Запорожья и Крыма.

На остальной территории Украины существенных осадков не предвидится.

Ветер будет восточный и юго-восточный, порывистый.

Температура воздуха в течение дня составит +18°C...+23°C, на юге +24°C...+28°C.

По словам Натальи Диденко, в Киеве завтра без осадков, +20°C.

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