Синоптик Наталья Диденко назвала области, в которых 29 сентября вероятны ливни и грозы
28 сентября, 2020, 14:59
29 сентября температура воздуха в Украине прогреется до +18°C...+28°C
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.
"29-го сентября на Западе, в Винницкой области, в Одесской области возможны сильные ливни, грозы", - отметила синоптик.
Осадки доберутся, но в меньшей степени, до большинстве центральных областей, южной части, кроме Запорожья и Крыма.
На остальной территории Украины существенных осадков не предвидится.
Ветер будет восточный и юго-восточный, порывистый.
Температура воздуха в течение дня составит +18°C...+23°C, на юге +24°C...+28°C.
По словам Натальи Диденко, в Киеве завтра без осадков, +20°C.
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