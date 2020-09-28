Слова и действия братьев Суркисов не стоят даже ломаного гроша, - ультрас "Динамо"

28 сентября, 2020, 14:25

Активные болельщики киевского "Динамо" эмоционально отреагировали на контракт "Шахтера" с НСК "Олимпийский"

Об этом сообщили "WBC Ультрас Динамо" в Facebook.

"Пустив врага в дом, готовься все ему отдать. Именно с таким текстом появился баннер на нашем секторе после того, как" Шахтер "сыграл свой первый еврокубковый матч в Киеве на НСК" Олимпийский ". Но тогда Игорь Суркис с гордостью позволял играть донецкой / львовский / харьковской команде на стадионе и призвал всех киевлян их поддержать, рассказывая, что имеет эксклюзивные условия и без его великодушного согласия ни один клуб, кроме "Динамо", играть там не будет.

Уже более чем понятно, что этот сезон НСК Олимпийский будет домашней ареной не только для нашего "Динамо", но и для "Шахтера", а переезд офиса последних в Киев и будущее открытие здесь же магазина указывает на продолжительность такого соседства. Мы давно и четко показали свою позицию и выразили свое недовольство таким положением вещей на матче "кротов" с "Лионом" в Киеве, разместив на центральном секторе баннер с текстом: "Вам здесь не рады".

Но мы в очередной раз видим, что клубом руководят "профессионалы", которые сначала приглашают врага, а потом удивляются, что он все забрал. Мы ни в коем случае не говорим, что НСК "Олимпийский" - это собственность киевского "Динамо", мы прекрасно осознаем, что это государственный объект, но сама ситуация доказывает в очередной раз, что слова и действия братьев Суркисов не стоят даже ломаного гроша ", - говорится в сообщении ультрас.

27 сентября донецкий "Шахтер" подписал контракт со стадионом НСК "Олимпийский" и последующие три года будет сотрудничать со столичной ареной.

Пустив врага в дом, готовься все ему отдать ». Именно с таким текстом появился баннер на нашем секторе после того, ... Опубликовано WBC Ультрас Динамо Воскресенье, 27 Сентябрь 2020

9 сентября стало известно, что Мирча Луческу из-за конфликта с киевскими ультрас решил поселиться на загородной базе клуба.

17 сентября ультрас "Динамо" заявили, что победы киевского клуба не изменят их негативного отношения к назначению Мирчи Луческу на пост главного тренера.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb