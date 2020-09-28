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Espreso.tvОбществоСБУ провела на Сумщине антитеррористические учения на объектах критической инфраструктуры

СБУ провела на Сумщине антитеррористические учения на объектах критической инфраструктуры

Антитеррористический центр при Управлении Службы безопасности на Сумщине провела тактико-специальные учения на объектах критической инфраструктуры

Об этом сообщила пресс-центр спецслужбы.

Целью проведения мероприятий стало повышение уровня взаимодействия для предупреждения террористических угроз в приграничных районах области.

По легенде учений, несколько "диверсионных групп" приехали для совершения "терактов" на объектах критической инфраструктуры, в частности газотранспортной системы.

Силовики во время учений разоблачили и задержали "диверсантов".

В них приняли участие подразделения:

  • СБУ,
  • Вооруженных Сил
  • Государственной пограничной службы
  • Нацгвардии,
  • ГСЧС,
  • Нацполиции.

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