СБУ провела на Сумщине антитеррористические учения на объектах критической инфраструктуры

28 сентября, 2020, 18:08

Антитеррористический центр при Управлении Службы безопасности на Сумщине провела тактико-специальные учения на объектах критической инфраструктуры

Об этом сообщила пресс-центр спецслужбы.

Целью проведения мероприятий стало повышение уровня взаимодействия для предупреждения террористических угроз в приграничных районах области.

По легенде учений, несколько "диверсионных групп" приехали для совершения "терактов" на объектах критической инфраструктуры, в частности газотранспортной системы.

Силовики во время учений разоблачили и задержали "диверсантов".

В них приняли участие подразделения:

СБУ,

Вооруженных Сил

Государственной пограничной службы

Нацгвардии,

ГСЧС,

Нацполиции.