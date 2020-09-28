СБУ провела на Сумщине антитеррористические учения на объектах критической инфраструктуры
28 сентября, 2020, 18:08
Антитеррористический центр при Управлении Службы безопасности на Сумщине провела тактико-специальные учения на объектах критической инфраструктуры
Об этом сообщила пресс-центр спецслужбы.
Целью проведения мероприятий стало повышение уровня взаимодействия для предупреждения террористических угроз в приграничных районах области.
По легенде учений, несколько "диверсионных групп" приехали для совершения "терактов" на объектах критической инфраструктуры, в частности газотранспортной системы.
Силовики во время учений разоблачили и задержали "диверсантов".
В них приняли участие подразделения:
- СБУ,
- Вооруженных Сил
- Государственной пограничной службы
- Нацгвардии,
- ГСЧС,
- Нацполиции.
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