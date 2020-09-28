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Espreso.tvСпортСамое важное - забыть счет, - Луческу о матче Лиги чемпионов с "Гентом"

Самое важное - забыть счет, - Луческу о матче Лиги чемпионов с "Гентом"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу считает, что в матче Лиги чемпионов против "Гента" нужно забыть счет первой встречи

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Румынский специалист убежден, что "Гент" играет под большим давлением, так как результаты последних игр были неудовлетворительными.

"Самое важное - забыть счет. Не надо забывать игру, атмосферу, настроение, шанс, какой у нас соперник. Но результат нужно забыть, это самое главное. То, что мне не понравилось, я обсуждаю внутри коллектива со своими игроками. Нас ждет очень сложная игра против очень хорошего соперника. Они играют под большим давлением, так как результаты последних игр были неудовлетворительными. Но их игра в последнем матче была очень хорошего качества. Поэтому я жду хорошей игры от своих игроков, потому что в противном случае будет очень сложно", - сказал Мирча Луческу.

Матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов состоится завтра, 29 сентября, в Киеве. Начало в 22:00. Первый поединок киевляне выиграли со счетом 2:1.

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