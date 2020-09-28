Самое важное - забыть счет, - Луческу о матче Лиги чемпионов с "Гентом"
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Румынский специалист убежден, что "Гент" играет под большим давлением, так как результаты последних игр были неудовлетворительными.
"Самое важное - забыть счет. Не надо забывать игру, атмосферу, настроение, шанс, какой у нас соперник. Но результат нужно забыть, это самое главное. То, что мне не понравилось, я обсуждаю внутри коллектива со своими игроками. Нас ждет очень сложная игра против очень хорошего соперника. Они играют под большим давлением, так как результаты последних игр были неудовлетворительными. Но их игра в последнем матче была очень хорошего качества. Поэтому я жду хорошей игры от своих игроков, потому что в противном случае будет очень сложно", - сказал Мирча Луческу.
Матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов состоится завтра, 29 сентября, в Киеве. Начало в 22:00. Первый поединок киевляне выиграли со счетом 2:1.
- 23 сентября "Динамо" победило в гостях "Гент" со счетом 2:1.
- 24 сентября стало известно, что Мирча Луческу побил рекорд Валерия Лобановского по количеству еврокубковых матчей во главе украинских клубов.
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