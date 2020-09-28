Россия не была готова к конфликту на территории Нагорного Карабаха, - Капитоненко
Об этом заявил политолог, международник Николай Капитоненко в эфире программы "Содержательно с Кристиной Яцкив" на телеканале Еспресо.
"Конкретно это обострение не очень приятная новость для России. Вряд ли она здесь что-то использует, пытается выиграть, потому что для нее это проблема. Из реакции России - такой осторожной и медленной, можно сделать вывод, что они не были готовы к такому развития событий" , - сообщил Капитоненко.
Политолог также добавил, что Кремль не обязан защищать Армению, несмотря на то, что последняя также является членом Организации Договора о коллективной безопасности:
"С одной стороны, они не должны, не обязаны защищать Армению, поскольку та является членом ОДКБ, то есть формальным союзником России. Но Карабах не является формально территорией Армении, поэтому РФ не обязана помогать Армении. Но по духу, по содержанию отношений между Россией и Арменией, Ереван будет этого ждать. Для России это сложная дилемма".
Николай Капитоненко уточнил, что "в этом конфликте в 20-м году скорее речь идет о региональном соперничество между такими игроками как Турция, Россия, в некоторой степени Соединенные Штаты Америки, и еще в меньшей степени - Иран, чем о борьбе России с коллективным Западом" .
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