"Партия денег не получала": в "Слуге народа" отрицают сообщения о финансировании от Ахметова

28 сентября, 2020, 18:16

В партии "Слуга народа" заявили, что информация СМИ о том, что олигарх Ринат Ахметов ежемесячно выделяет $2-2,5 млн партии и Офису президента, является фейковой

Об этом сообщает Радио Свобода.

"От компании Рината Ахметова депутатская фракция политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины денег не получала", - отметили в пресс-службе партии.

В партии также сообщили, что "вопрос о защите нарушенных данной публикацией неимущественных прав народных депутатов Украины, составляющих депутатскую фракцию партии "Слуга народа" в Верховной Раде находится на изучении у юристов".

Издание "Украинская правда" со ссылкой на одного из представителей крупного бизнеса, распространила информацию, что олигарх Ринат Ахметов ежемесячно выделяет более $2 млн на финансирование Офиса президента и партии "Слуга народа".

В свою очередь в Офисе президента Украины отреагировали на информацию и заявили, что медиа "должны помнить, что источники их используют в собственных интересах".

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