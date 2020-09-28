"От Зеленского получаем только обиды и преграды": член наблюдательного совета "Укрзализныци" Аслунд подал в отставку

28 сентября, 2020, 10:58

Об этом пишет НВ.Бизнес .

"Вечером 25 сентября узнали из собственных источников о том, что шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд подал в отставку с поста независимого члена наблюдательного совета Укрзализныци. Сегодня он подтвердил эту информацию", - пишет издание.

Кроме того, издание опубликовало полный текст его заявления.

Так, одной из причин своей отставки Аслунд назвал чрезмерные юридические риски, которым он подвергается. Аслунд отметил, что, хотя в подписанных с ним договорах членам наблюдательного совета обещали страхования ответственности директоров и должностных лиц, что является стандартной практикой, украинское правительство не предоставило такое страхование.

Кроме того, по словам Аслунда, многие решения наблюдательного совета не выполнялись руководством Укрзализныци. Он также отметил, что правительство не обеспечивает компании приемлемые регуляторные или финансовые условия для модернизации и повышения эффективности расходов.

"В-третьих, нам, членам наблюдательного совета Укрзализныци, с апреля ничего не платят. После пяти месяцев невыплаты зарплаты я считаю маловероятным, что нынешнее украинское правительство будет платить любое вознаграждение членам наблюдательного совета", - передает издание слова Аслунда.

Зато, подчеркнул Аслунд, Зеленский "популистски ввел" минимальную "заработную плату. При этом, по его словам, решение об ограничении заработных плат чиновникам не поощряет компетентных и честных людей работать на украинское государство и является" атакой на хорошее управление ".

Он также заявил, что основная проблема заключается в том, что президент и депутаты не верят в хорошее корпоративное управление.

"Мы - иностранные члены наблюдательных советов тринадцати крупных государственных компаний и банков - упорно работали, чтобы попытаться улучшить государственные компании Украины. От президента (единственного президента Украины, с которым я никогда не встречался) мы получаем только обиды и преграды", - подчеркнул Аслунд.

Он добавил, что чувствует, что не нужен акционеру и ему не предложили приемлемые условия работы.

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