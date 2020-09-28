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Espreso.tvЭкономика"Эта неделя будет напряженный": Разумков анонсировал рассмотрение ряда экономических законопроектов на этой неделе

"Эта неделя будет напряженный": Разумков анонсировал рассмотрение ряда экономических законопроектов на этой неделе


фото: rada.gov.ua
Верховная Рада на этой неделе планирует рассмотреть законопроекты о цифровых трансформациях, внутренний водный транспорт, а также о бюро экономической безопасности и о поддержке креативных индустрий

Об этом голова Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал на согласительном совете, передает Еспресо.TV .

"Эта неделя у нас достаточно напряженная. Будет много законопроектов, которые будут выноситься на рассмотрение Верховной Рады Украины", - сказал Разумков.

Так, по его словам, речь идет о законопроекте о цифровых трансформациях, а также проекте закона о внутреннем водном транспорте, который уже много месяцев прорабатывается комитетом и различными организациями.

Кроме того, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк попросил добавить к рассмотрению проект постановления о персональные санкции для лиц, нарушающих национальный суверенитет Украины, а также проекты законов о бюро экономической безопасности и о поддержке креативных индустрий .

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