 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаПравительство со следующего года планирует повысить зарплаты чиновникам

Правительство со следующего года планирует повысить зарплаты чиновникам

Кабинет министров направил на согласование профсоюзов проект постановления о повышении заработной платы работникам государственных органов

Соответствующий проект постановления опубликован на сайте Федерации профсоюзов.

Согласно тексту документа, с 1 января 2021 года предлагается повысить должностной оклад до 39,5 тыс. грн с 37,8 тыс. грн для руководителей Аппарата Верховной Рады, Секретариата Кабинета министров, Офиса президента, аппаратов (секретариатов) Совета национальной безопасности и обороны, Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, Конституционного суда, Офиса генерального прокурора, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Самый низкий должностной оклад, который получают специалисты государственной службы подкатегории В3 в государственных органах, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или несколько районов, городов областного значения, с 1 января 2021 увеличивается до 4700 грн с 4204 грн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

28 сентября, 2020 понедельник

27 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать