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Espreso.tvОбществоПольша 1 октября начнет поставки газа в Украину

Польша 1 октября начнет поставки газа в Украину

Польский нефтегазовый концерн PGNIG начинает поставки природного газа "Оператору ГТС Украины"

Об этом сообщает пресс-служба польской компании.

"В рамках контракта с "энергетическими ресурсами Украины" (ЭРУ) PGNiG осуществит первые поставки природного газа, предназначенного для "Оператора ГТС Украины", - сообщается в релизе.

Поставки газа ожидаются с 1 октября 2020 по 1 мая 2021 года.

  • PGNiG - государственная нефтегазовая компания Польши, занимающаяся добычей и продажей энергоресурсов.
  • ЭРУ - один из крупнейших поставщиков природного газа на рынке Украины. Компания импортирует природный газ PGNiG с 2016 года.

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