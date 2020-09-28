Польша 1 октября начнет поставки газа в Украину
28 сентября, 2020, 20:49
Польский нефтегазовый концерн PGNIG начинает поставки природного газа "Оператору ГТС Украины"
Об этом сообщает пресс-служба польской компании.
"В рамках контракта с "энергетическими ресурсами Украины" (ЭРУ) PGNiG осуществит первые поставки природного газа, предназначенного для "Оператора ГТС Украины", - сообщается в релизе.
Поставки газа ожидаются с 1 октября 2020 по 1 мая 2021 года.
- PGNiG - государственная нефтегазовая компания Польши, занимающаяся добычей и продажей энергоресурсов.
- ЭРУ - один из крупнейших поставщиков природного газа на рынке Украины. Компания импортирует природный газ PGNiG с 2016 года.
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