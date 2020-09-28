Пограничники предупредили о "замедлении работы" пункта пропуска "Ягодин" на границе с Польшей

28 сентября, 2020, 11:17

По информации Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), в пункте пропуска "Ягодин" на границе с Польшей возможно замедление работы

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram.

"В пункте пропуска" Ягодин-Дорогуск "возможно замедление пропускных операций", - говорится в сообщении.

Так, по информации польской стороны, во вторник, 29 сентября, с 09:00 до 19:00 по киевскому времени (с 08:00 до 18:00 по варшавским времени), будут проводиться технические работы в пункте пересечения границы "Дорогуск". В связи с этим будет отключена электроэнергия. Поэтому существует вероятность замедления процесса оформления контрольными службами Республики Польша.

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