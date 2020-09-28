Планировали вывезти в Азию: СБУ блокировала масштабную контрабанду янтаря

28 сентября, 2020, 18:40

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали масштабный канал контрабанды обработанного янтаря из северных районов Ривненской области в одной из азиатских стран

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что организовал незаконный бизнес гражданин одного из Закавказских государств совместно с украинцами. Дельцы скупали незаконно добытый янтарь из северных районов Ривненской области. Обработку "солнечного камня" злоумышленники осуществляли на производственных мощностях частного предприятия в Ривненской области", - говорится в сообщении.

Так, ювелирные изделия с поддельными товарно-сопроводительными документами вывозили из страны через международные пункты пропуска в аэропортах "Борисполь" и "Львов".

Отмечается, что во время обысков правоохранители изъяли 833 кг янтаря, в частности 169 кг готовых изделий, 401 кг обработанного камня, 263 кг необработанного камня общей стоимостью почти 4 млн грн. Также обнаружены оборудование для обработки янтаря, документы, компьютерная техника.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и объявлении подозрений причастным лицам.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 240-1 Уголовного кодекса Украины.

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