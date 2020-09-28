Отравление в Коломые: к врачам обратились почти 200 человек
28 сентября, 2020, 08:16
Количество больных, отравившихся в столовой коломийского завода, достигло 194 человек
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"В период с 24 по 27 сентября в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция обратилось 194 человека (за сутки 6 человек). 59 человек госпитализированы и 135 человек находятся на амбулаторном лечении (употребляли пищу в столовой ООО "Леони", Коломыя). Проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий ", - говорится в сообщении.
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