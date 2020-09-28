Онлайн-магазин Yakaboo совместно с "Новая Почта Глобал" запустили международную доставку

28 сентября, 2020, 13:18

Книжная платформа Yakaboo и "Новая почта Глобал" запустили доставку украинских книг в любую точку мира

Об этом сообщает пресс-служба Yakaboo.

"Книжкоива платформа Yakaboo совместно с логистическим оператором Новая почта Глобал запускает международную доставку. Отныне украинские книги можно в любую точку мира и получить в течение трех недель", - говорится в сообщении.

По словам СЕО Yakaboo Ивана Богдана, международная доставка расширяет возможности украинских изданий и издательств.

"Развитие украинской книги - это то, что волнует. За первые дни работы международной доставки мы получили заказ из Бельгии, Великобритании, Израиля, Испании, Италии, Германии, Чехии и Швейцарии", - цитирует пресс-служба слова Богдана.

В Пресс-служба отметили, что доставка книг Yakaboo в Европу продолжается до шести дней в Северную Америку - до 10 дней в Азии, Австралии и Океании - до 15 дней в другие страны - в среднем до 13 дней.

При этом отмечается, что, чтобы избежать лишних затрат, необходимо учитывать таможенные ограничения страны и предупреждения о превышении лимита на беспошлинный ввоз книг.

В Пресс-служба добавили, что книги, приобретенные на сайте Yakaboo.ua клиенты могут вернуть в течение 30 дней.

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