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Espreso.tvСпортНикакой расслабленности не будет, - Миколенко о матче Лиги чемпионов с "Гентом"

Никакой расслабленности не будет, - Миколенко о матче Лиги чемпионов с "Гентом"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко заверил, что у команды не будет расслабленности в игре квалификации Лиги чемпионов против "Гента"

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Миколенко упомянул, что еще ни разу не играл в групповом этапе ЛЧ.

"Я три года играю в первой команде, и мы ни разу не преодолевали квалификацию Лиги чемпионов. Никакой расслабленности не будет, все ребята уже отбросили победу, одержанную в Генте, - сказал защитник.

Также Виталий Миколенко заявил, что шансы на выход в групповой раунд Лиги чемпионов - равны.

"Гент" также играл в субботу, как и мы, поэтому шансы, действительно, 50 на 50. Но учитывая, что мы играем дома, думаю, все будет хорошо для нас", - заверил украинец.

Матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов состоится завтра, 29 сентября, в Киеве. Начало в 22:00. Первый поединок киевляне выиграли со счетом 2:1.

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