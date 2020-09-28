Никакой расслабленности не будет, - Миколенко о матче Лиги чемпионов с "Гентом"

28 сентября, 2020, 17:34

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко заверил, что у команды не будет расслабленности в игре квалификации Лиги чемпионов против "Гента"

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Миколенко упомянул, что еще ни разу не играл в групповом этапе ЛЧ.

"Я три года играю в первой команде, и мы ни разу не преодолевали квалификацию Лиги чемпионов. Никакой расслабленности не будет, все ребята уже отбросили победу, одержанную в Генте, - сказал защитник.

Также Виталий Миколенко заявил, что шансы на выход в групповой раунд Лиги чемпионов - равны.

"Гент" также играл в субботу, как и мы, поэтому шансы, действительно, 50 на 50. Но учитывая, что мы играем дома, думаю, все будет хорошо для нас", - заверил украинец.

Матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов состоится завтра, 29 сентября, в Киеве. Начало в 22:00. Первый поединок киевляне выиграли со счетом 2:1.

23 сентября "Динамо" победило в гостях "Гент" со счетом 2:1.

24 сентября стало известно, что Мирча Луческу побил рекорд Валерия Лобановского по количеству еврокубковых матчей во главе украинских клубов.

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