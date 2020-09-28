Никакой расслабленности не будет, - Миколенко о матче Лиги чемпионов с "Гентом"
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Миколенко упомянул, что еще ни разу не играл в групповом этапе ЛЧ.
"Я три года играю в первой команде, и мы ни разу не преодолевали квалификацию Лиги чемпионов. Никакой расслабленности не будет, все ребята уже отбросили победу, одержанную в Генте, - сказал защитник.
Также Виталий Миколенко заявил, что шансы на выход в групповой раунд Лиги чемпионов - равны.
"Гент" также играл в субботу, как и мы, поэтому шансы, действительно, 50 на 50. Но учитывая, что мы играем дома, думаю, все будет хорошо для нас", - заверил украинец.
Матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов состоится завтра, 29 сентября, в Киеве. Начало в 22:00. Первый поединок киевляне выиграли со счетом 2:1.
- 23 сентября "Динамо" победило в гостях "Гент" со счетом 2:1.
- 24 сентября стало известно, что Мирча Луческу побил рекорд Валерия Лобановского по количеству еврокубковых матчей во главе украинских клубов.
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