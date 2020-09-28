New York Times обвинила Трампа в систематической неуплате налогов, тот все отрицает

28 сентября, 2020, 09:32

В издании The New York Times заявили, что президент США Дональд Трамп систематически не платил налог на прибыль в течение десятка лет до президентства

В то же время, в 2016 фискальном году, когда Трамп победил на выборах, он заплатил 750 $ налога на прибыль, столько же - в первый год президентства, заявили в The New York Times .

Как отметили в материале журналисты, им удалось получить доступ к налоговым декларациям Дональда Трампа за последние два десятилетия.

"Дональд Трамп заплатил 750 долларов федерального налога на прибыль в год, когда победил на выборах президента. В первый год работы в Белом доме он заплатил еще 750 долларов. В течение десяти из последних 15-ти лет он не платил налогов на прибыль вообще", - говорится в материале.

Журналисты заявили, что такие малые суммы налогов на прибыль у действующего президента США появились из-за того, что он систематически указывал убытки в декларациях.

Сам Трамп отверг эту информацию

"Это абсолютно фейковые новости", - заявил он журналистам в воскресенье, 27 сентября.

Он отметил, что в конце концов обнародует свои налоговые декларации, однако сейчас не может этого сделать, так как их проверяет Служба внутренних доходов.

"Я платил много, и в том числе я заплатил много налога на прибыль", - заявил нынешний президент США.

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