 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоNew York Times обвинила Трампа в систематической неуплате налогов, тот все отрицает

New York Times обвинила Трампа в систематической неуплате налогов, тот все отрицает


фото: ДТ
В издании The New York Times заявили, что президент США Дональд Трамп систематически не платил налог на прибыль в течение десятка лет до президентства

В то же время, в 2016 фискальном году, когда Трамп победил на выборах, он заплатил 750 $ налога на прибыль, столько же - в первый год президентства, заявили в The New York Times .

Как отметили в материале журналисты, им удалось получить доступ к налоговым декларациям Дональда Трампа за последние два десятилетия.

"Дональд Трамп заплатил 750 долларов федерального налога на прибыль в год, когда победил на выборах президента. В первый год работы в Белом доме он заплатил еще 750 долларов. В течение десяти из последних 15-ти лет он не платил налогов на прибыль вообще", - говорится в материале.

Журналисты заявили, что такие малые суммы налогов на прибыль у действующего президента США появились из-за того, что он систематически указывал убытки в декларациях.

Сам Трамп отверг эту информацию

"Это абсолютно фейковые новости", - заявил он журналистам в воскресенье, 27 сентября.

Он отметил, что в конце концов обнародует свои налоговые декларации, однако сейчас не может этого сделать, так как их проверяет Служба внутренних доходов.

"Я платил много, и в том числе я заплатил много налога на прибыль", - заявил нынешний президент США.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 сентября, 2020 понедельник

27 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

28 сентября, 2020 понедельник

27 сентября, 2020 воскресенье

26 сентября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать