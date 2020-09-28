 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНе вижу возможности и смысла, - руководитель УЗ Жмак о сотрудничестве с Deutsche Bahn

Не вижу возможности и смысла, - руководитель УЗ Жмак о сотрудничестве с Deutsche Bahn

Председатель правления Укрзализныци Владимир Жмак заявил, что не видит возможности и смысла в привлечении к сотрудничеству иностранных специалистов, в том числе и немецкой компании Deutsche Bahn

Об этом сообщает ЭП.

"Сейчас я не вижу возможности и смысла привлекать каких-то иностранных специалистов. При всем уважении к Deutsche Bahn, что касается грузоперевозок, то нас трудно сравнивать. В Европе грузовые железнодорожные перевозки не столь жизненно важны, как в Украине. Германия, Австрия, даже Польша имеют очень развитые сети автобанов, поэтому железной дороге конкурировать с ними нет смысла", - заявил руководитель Жмак.

А пассажирские перевозки в европейских страна получают финансовую помощь от правительств.

"Поэтому сейчас, учитывая экспертизу, которая есть у меня и моей команды, я не вижу необходимости привлекать каких-то международных консультантов", - сказал Жмак на вопрос, стоит ждать сотрудничество с Deutsche Bahn.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

28 сентября, 2020 понедельник

27 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать