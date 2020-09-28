Не вижу возможности и смысла, - руководитель УЗ Жмак о сотрудничестве с Deutsche Bahn
Об этом сообщает ЭП.
"Сейчас я не вижу возможности и смысла привлекать каких-то иностранных специалистов. При всем уважении к Deutsche Bahn, что касается грузоперевозок, то нас трудно сравнивать. В Европе грузовые железнодорожные перевозки не столь жизненно важны, как в Украине. Германия, Австрия, даже Польша имеют очень развитые сети автобанов, поэтому железной дороге конкурировать с ними нет смысла", - заявил руководитель Жмак.
А пассажирские перевозки в европейских страна получают финансовую помощь от правительств.
"Поэтому сейчас, учитывая экспертизу, которая есть у меня и моей команды, я не вижу необходимости привлекать каких-то международных консультантов", - сказал Жмак на вопрос, стоит ждать сотрудничество с Deutsche Bahn.
- Напомним, в четверг, 23 января на украинском завтраке в Давосе премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет передать компанию "Укрзализныця" (УЗ) в управление Deutsche Bahn.
- Между тем о том, что специалисты Deutsche Bahn будут советниками в реформировании Укрзализныци, заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.
- А немецкий перевозчик Deutsche Bahn сообщил, что будет консультировать Укрзализныцю, а не руководить ею.
- 5 февраля Укрзализныця подписала меморандум о сотрудничестве с компанией Deutsche Bahn - железнодорожным оператором Германии.
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