Не вижу возможности и смысла, - руководитель УЗ Жмак о сотрудничестве с Deutsche Bahn

28 сентября, 2020, 20:32

Председатель правления Укрзализныци Владимир Жмак заявил, что не видит возможности и смысла в привлечении к сотрудничеству иностранных специалистов, в том числе и немецкой компании Deutsche Bahn

Об этом сообщает ЭП.

"Сейчас я не вижу возможности и смысла привлекать каких-то иностранных специалистов. При всем уважении к Deutsche Bahn, что касается грузоперевозок, то нас трудно сравнивать. В Европе грузовые железнодорожные перевозки не столь жизненно важны, как в Украине. Германия, Австрия, даже Польша имеют очень развитые сети автобанов, поэтому железной дороге конкурировать с ними нет смысла", - заявил руководитель Жмак.

А пассажирские перевозки в европейских страна получают финансовую помощь от правительств.

"Поэтому сейчас, учитывая экспертизу, которая есть у меня и моей команды, я не вижу необходимости привлекать каких-то международных консультантов", - сказал Жмак на вопрос, стоит ждать сотрудничество с Deutsche Bahn.