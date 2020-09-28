Не хватило стажа к пенсии: в Тернопольской области мужчина поджег себя в центре занятости

28 сентября, 2020, 16:39

В понедельник, 28 сентября, в Гусятине Тернопольской области мужчина 1961 года пытался поджечь себя в центре занятости

Об этом сообщает облуправление Национальной полиции.

"Около 11:45 пришел к служащим с просьбой начислить пенсию. Однако ему не хватало нескольких месяцев до необходимого стажа работы. Этот ответ возмутил посетителя и он, выйдя в коридор, облил себя бензином и поджег", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавший успел получить ожоги около 50% тела и был госпитализирован.

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