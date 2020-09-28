Нардеп-"слуга" Качура заявил, что обратился к ОГП относительно сообщений о "продаже" мандатов в местные советы
28 сентября, 2020, 23:11
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что обратился в Офис Генпрокурора в связи с сообщением о возможности покупки мандатов в местные советы
Об этом Качура сказал журналистам, передает "Интерфакс-Украина".
"На уровне слухов до меня доходила такая информация, я написал в Офис генерального прокурора", - сказал Качура.
Нардеп выразил мнение, что сообщение о "продаже" мандатов распространяют аферисты, которые во время избирательной кампании выманивают у людей деньги, но, по словам Качуры, "этих мандатов никто не продает".
- Напомним, ранее нардеп "слуга" Николай Галушко заявил о выходе из партии "Слуга народа" из-за якобы продажи партией мест в списке на местных выборах.
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