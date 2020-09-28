Мининфраструктуры намерено отдать в концессию семь железнодорожных вокзалов: Криклий рассказал, сколько средств планируется привлечь
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
"Укрзализныця при поддержке Международной финансовой корпорации подготовила к концессии семь железнодорожных вокзалов. Сейчас идут финальные технические шаги, чтобы запустить процесс концессии", - цитирует издание слова министра инфраструктуры Владислава Криклия.
По словам Криклия, министерство планирует привлечь 3,8 млрд грн инвестиций, обеспечить 60,18 млн грн концессионных платежей и 17,4 млн грн налогов в госбюджет.
Отмечается, что в концессию планируют передать вокзалы "Харьков", "Киев", "Николаев", "Чоп", "Днипро", "Хмельницкий" и "Винница".
Кроме того, по информации издания, Европейский инвестиционный банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделят $420 млн на проект "Электрификация железнодорожного направления Долинская-Николаев-Колосовка". Ориентировочно проект планируют завершить до 2023 года.
По словам Криклия, цель правительства - развивать количество электрифицированных направлений, поскольку это экономнее, экологичнее и безопаснее.
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