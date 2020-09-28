Минэнерго отрицает повышение цен на электричество с 1 октября

28 сентября, 2020, 21:57

В медиа распространяется недостоверная информация о повышении тарифов на электрическую энергию для населения с 1 октября

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Минэнерго и правительство неоднократно подчеркивали, что в условиях сложной социально-экономической ситуации цена электроэнергии для населения до конца в текущем году будет оставаться неизменной", - говорится в сообщении.

Тарифы на электроэнергию, установленные постановлением НКРЭКУ от 26.02.2015 № 220.

Согласно постановлению, цена на электрическую энергию составляет:

до 100 кВт/ч - 90 коп. за кВт / ч,

более 100 кВт/ч - 168 коп. за кВт/ч.