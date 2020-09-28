 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМинэнерго отрицает повышение цен на электричество с 1 октября

Минэнерго отрицает повышение цен на электричество с 1 октября


фото: 5 канал
В медиа распространяется недостоверная информация о повышении тарифов на электрическую энергию для населения с 1 октября

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Минэнерго и правительство неоднократно подчеркивали, что в условиях сложной социально-экономической ситуации цена электроэнергии для населения до конца в текущем году будет оставаться неизменной", - говорится в сообщении.

Тарифы на электроэнергию, установленные постановлением НКРЭКУ от 26.02.2015 № 220.

Согласно постановлению, цена на электрическую энергию составляет:

  • до 100 кВт/ч - 90 коп. за кВт / ч,
  • более 100 кВт/ч - 168 коп. за кВт/ч.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

28 сентября, 2020 понедельник

27 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать