Минэнерго отрицает повышение цен на электричество с 1 октября
28 сентября, 2020, 21:57
В медиа распространяется недостоверная информация о повышении тарифов на электрическую энергию для населения с 1 октября
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
"Минэнерго и правительство неоднократно подчеркивали, что в условиях сложной социально-экономической ситуации цена электроэнергии для населения до конца в текущем году будет оставаться неизменной", - говорится в сообщении.
Тарифы на электроэнергию, установленные постановлением НКРЭКУ от 26.02.2015 № 220.
Согласно постановлению, цена на электрическую энергию составляет:
- до 100 кВт/ч - 90 коп. за кВт / ч,
- более 100 кВт/ч - 168 коп. за кВт/ч.
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