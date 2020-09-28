Метро на Троещину начнут строить через 5-7 лет, - глава "Киевгенплана"

28 сентября, 2020, 22:13

Начать строительство ветки метро на Троещину планируют в течение 5-7 лет

Об этом сообщил председатель КО "Киевгенплан" Сергей Броневицкий в эфире одного из телеканалов, передает The Village Украины.

"Долгое время велись дискуссии - прокладывать метрополитен по Бальзака или по Маяковского. Решили по Маяковского. В таком случае 70% жителей Троещины будут в зоне пешеходной доступности до метро", - пояснил Броневицкий.

Первая очередь строительства будет составлять пять станций - от Лукьяновской до первой станции Радужной.

Станции первой очереди будут неглубокими, как на Оболони.

Начать строительство планируют в течение 5-7 лет.