Метро на Троещину начнут строить через 5-7 лет, - глава "Киевгенплана"
28 сентября, 2020, 22:13
Начать строительство ветки метро на Троещину планируют в течение 5-7 лет
Об этом сообщил председатель КО "Киевгенплан" Сергей Броневицкий в эфире одного из телеканалов, передает The Village Украины.
"Долгое время велись дискуссии - прокладывать метрополитен по Бальзака или по Маяковского. Решили по Маяковского. В таком случае 70% жителей Троещины будут в зоне пешеходной доступности до метро", - пояснил Броневицкий.
Первая очередь строительства будет составлять пять станций - от Лукьяновской до первой станции Радужной.
Станции первой очереди будут неглубокими, как на Оболони.
Начать строительство планируют в течение 5-7 лет.
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