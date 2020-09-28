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Espreso.tvЭкономикаМАУ будет летать в лондонский аэропорт Хитроу

МАУ будет летать в лондонский аэропорт Хитроу

Авиакомпания МАУ открыла продажу билетов на собственные рейсы из Киева в один из крупнейших аэропортов Европы - лондонский Хитроу

Об этом пишет avianews .

Согласно сообщению, МАУ планирует летать в Хитроу три раза в неделю по четвергам, субботам и воскресеньям на региональных самолетах Embraer 190 i Embraer 195. Обслуживаться авиакомпания будет в терминале 2, который открыли в 2014 году.

Отмечается, что полеты стартуют с 17 декабря 2020 года.

В издании также добавили, что одновременно с запуском рейсов в Хитроу МАУ продолжит полеты из Киева в лондонский аэропорт Гатвик.

В издании напомнили, что в 2006 году МАУ хотела открыть три еженедельных рейса в Хитроу, однако не смогла это сделать, поскольку аэропорт отказал в выделении слотов.

Также отмечается, что из-за ограничений ресурсов аэродрома и большую популярность Хитроу среди авиакомпаний, слоты, которые позволяют выполнять полеты стали продаваться в качестве товара, стоимостью миллионы долларов.

Теперь же, когда обьекм авиаперелетов значительно упал из-за кризиса, связанную с COVID-19 в аэропорту Хитроу появились свободные слоты, которые может занять МАУ.

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