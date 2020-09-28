МАУ будет летать в лондонский аэропорт Хитроу
Об этом пишет avianews .
Согласно сообщению, МАУ планирует летать в Хитроу три раза в неделю по четвергам, субботам и воскресеньям на региональных самолетах Embraer 190 i Embraer 195. Обслуживаться авиакомпания будет в терминале 2, который открыли в 2014 году.
Отмечается, что полеты стартуют с 17 декабря 2020 года.
В издании также добавили, что одновременно с запуском рейсов в Хитроу МАУ продолжит полеты из Киева в лондонский аэропорт Гатвик.
В издании напомнили, что в 2006 году МАУ хотела открыть три еженедельных рейса в Хитроу, однако не смогла это сделать, поскольку аэропорт отказал в выделении слотов.
Также отмечается, что из-за ограничений ресурсов аэродрома и большую популярность Хитроу среди авиакомпаний, слоты, которые позволяют выполнять полеты стали продаваться в качестве товара, стоимостью миллионы долларов.
Теперь же, когда обьекм авиаперелетов значительно упал из-за кризиса, связанную с COVID-19 в аэропорту Хитроу появились свободные слоты, которые может занять МАУ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры