Киберполиция разоблачила IТ-компаниию, незаконно создававшую онлайн-казино "под ключ"

28 сентября, 2020, 17:23

Киберполиция разоблачила IТ-компанию, которая предоставляла услуги по созданию и поддержке нелегальных онлайн-казино

Об этом сообщила пресс-служба киберполиции.

Согласно сообщению, работники противодействия киберпреступности в Киеве разоблачили компанию, которая по заказу создавала онлайн-казино "под ключ".

По информации пресс-службы, ежемесячный доход компании составлял более полумиллиона долларов. Фирма оказывала услуги по созданию и поддержке онлайн-казино. Минимальный пакет услуг стоил $20 тыс.

"Участники преступной группы создали фирму, якобы для развития вебресурсов и онлайн-игр в Украине. Вместо этого, они предоставляли услуги по созданию, технической поддержке и обслуживанию клиентов онлайн-казино. Среди возможностей, которые предоставляла данная организация была также и разработка игровых платформ, которые использовались для азартных игр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для поддержки вебресурсов в компании работало более 80 IТ-специалистов.

"Заказчик платил 20 тыс. долларов и получал в собственность онлайн-казино с его постоянной поддержкой. Кроме того, злоумышленники за дополнительные 100 тыс. долларов настраивали инструменты интернет-маркетинга для продвижения ресурса в сети и привлечения дополнительных пользователей", - пояснили в киберполиции.

Так, правоохранители пока установили более 20 онлайн-казино, разработчиками и администраторами которых указана компания. При этом база пользователей их вебресурсов насчитывала около полумиллиона человек.

В пресс-службе добавили, что сейчас деятельность ресурсов заблокирована. Решается вопрос об объявлении подозрения всем членам преступной группировки. Дело квалифицировано по ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины "Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей".

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