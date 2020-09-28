КСУ 29 октября рассмотрит представление о конституционности закона о рынке земли
Об этом сообщила пресс-служба КСУ.
Согласно сообщению, 29 сентября в 10.00 Большая палата КСУ на открытой части пленарного заседания в форме устного производства рассмотрит дело по конституционному представлению о конституционности закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения от 31 марта 2020 №552 -их.
Так, Конституционный суд рассмотрит представление 48 народных депутатов партии "За будущее" и 53 народных депутатов партии ОПЗЖ.
В пресс-службе напомнили, что авторы ходатайств утверждают, что земля как объект права собственности украинского народа является основным национальным богатством, находится под охраной государства, в первую очередь касается именно земель сельскохозяйственного назначения.
Так, по мнению авторов, принятие Верховной Радой Украины Закона произошло с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия, а его положения противоречат предписаниям Конституции Украины.
- Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект о рынке земли 31 марта
- В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли.
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