Коронавирус: в Черновицкой области обнаружили более 100 случаев за сутки
28 сентября, 2020, 07:56
В Черновицкой области в течение воскресенья, 27 сентября, зафиксировали 104 случая инфицирования COVID-19
Всего в области уже зафиксировано более 14 100 больных коронавирус, сообщил председатель облгосадминистрации Сергей Осачук в Facebook.
Отмечается, что за последние сутки 32 человека выздоровели. 7991 человек выздоровел с начала эпидемии. Черновицкий областной центр исследовал 330 образцов в сутки.
Глава ОГА напомнил о важных элементы безопасности во время пандемии: "Помните - маски, антисептики, социальная дистанция».
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