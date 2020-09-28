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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Черновицкой области обнаружили более 100 случаев за сутки

Коронавирус: в Черновицкой области обнаружили более 100 случаев за сутки

В Черновицкой области в течение воскресенья, 27 сентября, зафиксировали 104 случая инфицирования COVID-19

Всего в области уже зафиксировано более 14 100 больных коронавирус, сообщил председатель облгосадминистрации Сергей Осачук в Facebook.

Отмечается, что за последние сутки 32 человека выздоровели. 7991 человек выздоровел с начала эпидемии. Черновицкий областной центр исследовал 330 образцов в сутки.

Глава ОГА напомнил о важных элементы безопасности во время пандемии: "Помните - маски, антисептики, социальная дистанция».

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