Комитет постпредов ЕС принял решение ввести санкции против причастных к строительству Крымского моста, дело за Советом ЕС, - Джапаров

28 сентября, 2020, 19:41

Комитет постоянных представителей ЕС решил расширить перечень подсанкционных лиц и организаций, причастных к подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины

Об этом написала первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в Twitter.

"Благодарна за решение Комитета постоянных представителей ЕС расширить перечень подсанкционных лиц и организаций, причастных к подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности к незаконному строительству Керченского моста. Ждем соответствующего официального решения Совета ЕС", - сообщила она.

Читайте также: ЕС примет санкции за Керченский мост, которые блокировались Кипром, - журналист

Благодарна за решение Комитета постоянных представителей ЕС #Coreper расширить перечень пидсанкцийних лиц и организаций, причастных к подрыву суверенитета и террит. целостности, в частности к незаконному строительству Керченского моста. Ждем соответствующее официальное решение Совета ЕС pic.twitter.com/bClWA0CHZr - Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) September 28, 2020