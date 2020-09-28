Комитет постпредов ЕС принял решение ввести санкции против причастных к строительству Крымского моста, дело за Советом ЕС, - Джапаров
Об этом написала первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в Twitter.
"Благодарна за решение Комитета постоянных представителей ЕС расширить перечень подсанкционных лиц и организаций, причастных к подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности к незаконному строительству Керченского моста. Ждем соответствующего официального решения Совета ЕС", - сообщила она.
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Благодарна за решение Комитета постоянных представителей ЕС #Coreper расширить перечень пидсанкцийних лиц и организаций, причастных к подрыву суверенитета и террит. целостности, в частности к незаконному строительству Керченского моста. Ждем соответствующее официальное решение Совета ЕС pic.twitter.com/bClWA0CHZr- Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) September 28, 2020
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