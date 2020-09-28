 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКомитет постпредов ЕС принял решение ввести санкции против причастных к строительству Крымского моста, дело за Советом ЕС, - Джапаров

Комитет постпредов ЕС принял решение ввести санкции против причастных к строительству Крымского моста, дело за Советом ЕС, - Джапаров

Комитет постоянных представителей ЕС решил расширить перечень подсанкционных лиц и организаций, причастных к подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины

Об этом написала первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в Twitter.

"Благодарна за решение Комитета постоянных представителей ЕС расширить перечень подсанкционных лиц и организаций, причастных к подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности к незаконному строительству Керченского моста. Ждем соответствующего официального решения Совета ЕС", - сообщила она.

Читайте также: ЕС примет санкции за Керченский мост, которые блокировались Кипром, - журналист

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

28 сентября, 2020 понедельник

27 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать