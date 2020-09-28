Кабмин принял постановление о привлечении € 6 млн на ядерную безопасность

28 сентября, 2020, 14:15

Правительство на внеочередном заседании приняло распоряжение о привлечении € 6 млн на ядерную безопасность

Об этом сообщает правительственный портал .

"Проект соглашения предполагается реализация проекту с бюджетом 6,6 млн евро (вклад ЕС - 5,9 млн евро)", - говорится в сообщении.

Поэтому проект состоит из двух частей: интегрирование культуры безопасности и операционной эффективности в обращении с радиоактивными отходами и поддержка в создании интегрированной автоматизированной системы радиационного мониторинга, охватывающая всю территорию Украины.

"Создание автоматизированной системы радиационного мониторинга будет достигаться путем интеграции существующих объектовых систем мониторинга в единую систему и с помощью модернизации устаревшего оборудования, пунктов наблюдения и создание эффективных процедур обмена информацией", - говорится в сообщении.

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