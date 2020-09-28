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Espreso.tvОбществоГляделки постепенно восстанавливают самостоятельное дыхание, - Геращенко

Гляделки постепенно восстанавливают самостоятельное дыхание, - Геращенко


фото: rbc.ua
Медики, лечащие избитого экс-узника Кремля Владимира Балуха, заявили, что он находится в стабильном состоянии и ему начинают постепенно восстанавливать самостоятельное дыхание

Об этом сообщила сопредседатель парламентской фракции партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в Facebook.

"Уже третью неделю наш Володя Балух находится в больнице после злодейского нападения. Новости от лечащих врачей: "Пациент стабилен, без ухудшения. Полного сознания еще нет. Начинаем постепенно тренировать к самостоятельному дыханию", - отметила Геращенко.

Уже третью неделю наш Володя Балух находится в больнице после воровского нападу.Новины от лечащих врачей: "Пациент ...

Опубликовано Iryna Gerashchenko Понедельник, 28 сентября 2020 г.

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