Гляделки постепенно восстанавливают самостоятельное дыхание, - Геращенко

28 сентября, 2020, 15:21

Медики, лечащие избитого экс-узника Кремля Владимира Балуха, заявили, что он находится в стабильном состоянии и ему начинают постепенно восстанавливать самостоятельное дыхание

Об этом сообщила сопредседатель парламентской фракции партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в Facebook.

"Уже третью неделю наш Володя Балух находится в больнице после злодейского нападения. Новости от лечащих врачей: "Пациент стабилен, без ухудшения. Полного сознания еще нет. Начинаем постепенно тренировать к самостоятельному дыханию", - отметила Геращенко.

Уже третью неделю наш Володя Балух находится в больнице после воровского нападу.Новины от лечащих врачей: "Пациент ... Опубликовано Iryna Gerashchenko Понедельник, 28 сентября 2020 г.

Напомним, Балух находится в коме после нападения на него в столичном Гидропарке, произошедшего 7 сентября.

18 сентября злоумышленника задержали. Им оказался киевлянин 1988 года рождения.

Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемому в нападении меру пресечения в виде ареста на 60 суток.

25 сентября медики, которые лечат избитого экс-узника Кремля Владимира Балуха, сообщили, что постепенно выводят его из медикаментозной комы.

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